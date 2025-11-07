Fiorentina-Roma, le convocate di Rossettini: prima chiamata per la classe 2007 Piekarska

Stasera alle ore 20 andrà in scena al Viola Park il big match tra Fiorentina e Roma, valida per la quinta giornata della Serie A Femminile. Le giallorosse sono prime in classifica a punteggio pieno, mentre la Viola è terza a quota 7. L'allenatore delle capitoline, Luca Rossettini, ha diramato la lista delle convocate: spicca la presenza di Magda Piekarska, difensore classe 2007 della Primavera alla prima chiamata con le "grandi".
La lista delle convocate
Baldi
Bergamaschi
Corelli
Di Guglielmo
Dragoni
Galli
Giugliano
Greggi
Haavi
Heatley
Kuhl
Lukasova
Oladipo
Pandini
Pante
Piekarska
Pilgrim
Rieke
Soggiu
Thogersen
Valdezate
Veje
Viens
(asroma.com)