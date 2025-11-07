Fiorentina-Roma, le convocate di Rossettini: prima chiamata per la classe 2007 Piekarska

Stasera alle ore 20 andrà in scena al Viola Park il big match tra Fiorentina e Roma, valida per la quinta giornata della Serie A Femminile. Le giallorosse sono prime in classifica a punteggio pieno, mentre la Viola è terza a quota 7. L'allenatore delle capitoline, Luca Rossettini, ha diramato la lista delle convocate: spicca la presenza di Magda Piekarska, difensore classe 2007 della Primavera alla prima chiamata con le "grandi".

La lista delle convocate

Baldi

Bergamaschi

Corelli

Di Guglielmo

Dragoni

Galli

Giugliano

Greggi

Haavi

Heatley

Kuhl

Lukasova

Oladipo

Pandini

Pante

Piekarska

Pilgrim

Rieke

Soggiu

Thogersen

Valdezate

Veje

Viens

(asroma.com)