Fiorentina-Roma, le convocate di Rossettini: prima chiamata per la classe 2007 Piekarska

07/11/2025 alle 09:16.
Stasera alle ore 20 andrà in scena al Viola Park il big match tra Fiorentina e Roma, valida per la quinta giornata della Serie A Femminile. Le giallorosse sono prime in classifica a punteggio pieno, mentre la Viola è terza a quota 7. L'allenatore delle capitoline, Luca Rossettini, ha diramato la lista delle convocate: spicca la presenza di Magda Piekarska, difensore classe 2007 della Primavera alla prima chiamata con le "grandi".

La lista delle convocate

Baldi 

Bergamaschi 

Corelli 

Di Guglielmo 

Dragoni 

Galli

Giugliano

Greggi 

Haavi 

Heatley 

Kuhl 

Lukasova 

Oladipo 

Pandini 

Pante 

Piekarska

Pilgrim  

Rieke 

Soggiu 

Thogersen 

Valdezate 

Veje  

Viens

(asroma.com)

