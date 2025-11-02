Femminile, Rossettini: "Vinto contro una grandissima squadra" - Pandini: "Compatte e unite per le prossime partite"

Luca Rossettini e Marta Pandini, rispettivamente allenatore e calciatrice della Roma Femminile, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla grande vittoria per 3-0 contro l'Inter nel match valido per la quarta giornata di Serie A. Ecco le loro dichiarazioni.

ROSSETTINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Una vittoria importante per la classifica e per iniziare al meglio un ciclo intenso.

"Sì, una vittoria importante contro una grandissima squadra. La più attrezzata, la più solida, dunque un risultato importante per noi. Avevo chiesto alle ragazze di fare una prova di personalità, abbiamo avuto pochi giorni per prepararla, alcune giocatrici ferme ai box, chi assente, quindi un valore importantissimo. Inoltre, le ragazze oggi hanno dato anche qualcosa in più per dedicare la vittoria a Samantha (Van Diemen, ndr), che ha avuto un brutto infortunio in settimana, una cosa che ha toccato nel profondo tutti quanti, quindi ci tenevano tantissimo. E vincere qui in casa davanti ai nostri tifosi, che sono il nostro valore aggiunto, per noi è proprio una bella giornata".

Si è vista una sola squadra in campo, sembra che la Roma stia trovando l'alchimia giusta.

"La partita è stata comunque combattuta, anche se abbiamo trovato presto il vantaggio. Loro hanno avuto occasioni, fatto qualche contropiede, transizioni, hanno struttura, ci hanno impensierito. Fino al 2-0 la gara è stata in bilico, abbiamo cercato di tenere alta la tensione delle ragazze, ma chi è entrato dalla panchina ci ha dato quell'energia ulteriore per mettere in cassaforte il risultato".

Ora seguiranno una serie di impegni intensi, il primo venerdì contro la Fiorentina, sempre poco tempo per preparare le partite.

"Ormai è una costante a cui ci stiamo abituando, le ragazze sono sempre recettive, sono brave a preparare le gare in pochi giorni, sarà una settimana importante. Penseremo alla Fiorentina e poi a quello che verrà".

PANDINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Oggi è stata una prova di forza della Roma in campo, una vittoria importante in chiave classifica.

"Sì, una vittoria importante, abbiamo giocato contro una squadra forte, organizzata, prendere questi tre punti era fondamentale e li abbiamo portati a casa".

Venivi dalla convocazione in Nazionale, sei andata in gol oggi contro la tua ex squadra: che momento stai vivendo?

"Sicuramente quando vivi periodi positivi è importante per me, per noi giocatrici, non puoi che essere felice per continuare a lavorare al meglio".

Quest'energia servirà per un ciclo di partite intenso, tornerà anche la Champions tra due settimane. Siete cariche per le prossime gare?

"Sì, siamo cariche, ma soprattutto siamo compatte e unite, cosa fondamentale quando affronti tanti impegni così ravvicinati e impegnativi. Siamo sempre pronte tutte quante quando il mister ci chiama in causa".

