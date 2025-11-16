Femminile, Rossettini: "Partita dura. Non ci aspettavamo di essere in testa alla classifica in questo momento"

Luca Rossettini ha parlato dopo il derby vinto contro la Lazio. Queste le parole dell'allenatore giallorosso:

ROSSETTINI A SKY SPORT

Portiamo dal segnale forte che avete dato a voi stessi, siete primi in classifica.

«Sì, ci tenevamo tantissimo, è stata una parità dura, come ci aspettavamo, però la squadra ha fatto una prestazione importante, abbiamo preso tre legni, abbiamo tirato in porta tante volte, poi ci aspettavamo di poter soffrire nel finale. Le energie vanno gestite, perché hanno tanti tanti impegni, ma chi subentra veramente ci dà un contributo incredibile, chi è subentrato oggi ha fatto una grande prestazione, chi ha iniziato ha dato il massimo, e questi sono segnali importanti, è un campionato difficile, tirato, ogni risultato è possibile, stiamo vedendo, quindi riprendere il nostro cammino era veramente importante».

Si citavano le fatiche di Coppa, tre legni e due check VAR contro di voi: chiede un commento su questi episodi?

«Non c’è da commentare, ritenevamo ci fosse da rivedere la situazione, poi l’arbitro ha preso la sua scelta, anche difficilmente magari va rispettata, perché queste mezze situazioni ultimamente ci stanno un po’ penalizzando, però guardiamo avanti, era importante non mollare nel momento in cui pensavi di aver chiuso la partita e invece dovevi lottare fino all’ultimo secondo, così le ragazze hanno fatto e siamo molto contenti».

Quanto vi aspettavate di essere lì su in classifica in questo momento della stagione?

«Non ce l’aspettiamo, è la prima cosa che ho detto prima del campionato: questa non è una squadra che ora è pronta per vincere, ma è una squadra che deve lavorare tutte le settimane e pensare di partire in partita. Lo stiamo facendo, a Firenze non ci è andata bene, ma è stata una partita viziata da tanti episodi negativi, abbiamo messo una prestazione importante in Champions con il Wolerenga e oggi ci siamo ripresi il nostro cammino con personalità, con tante cose da migliorare, ma con questo cuore».

ROSSETTINI AI CANALI UFFICIALI ROMA

Mister, una grande risposta in una partita che ha un significato importante qui a Roma, come avrà potuto notare.

"Ci tenevamo tantissimo, le ragazze ci tenevano tantissimo. Non solo per la partita, ma per il momento che stiamo vivendo. Oltre alle ultime gare che non sono andate bene, all’interno della squadra sono successe tante cose, e le ragazze si sono compattate: stanno crescendo di settimana in settimana.

Oggi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, in cui c’era da soffrire, però abbiamo proposto gioco e creato tanto. È un momento non fortunatissimo, perché anche oggi abbiamo colto tre legni, e abbiamo avuto tante occasioni, e uscire solo con un 1-0 è un piccolo peccato. Però era importante portarla a casa: le ragazze l’hanno fatto, sacrificandosi. Chi è entrato ha dato un grande contributo in un momento di difficoltà. Siamo contenti e siamo orgogliosi di loro".

Pochi rischi, tante occasioni: è vero che poteva finire tanto a poco, però l’importante è esserci lì davanti.

"Era importante dare una risposta, e di fronte a un pubblico così le ragazze ci tenevano veramente tanto: per loro, e per chi è fuori e non può più partecipare perché ha subito infortuni. Quindi era doppiamente importante.

Siamo contenti, siamo orgogliosi. Sappiamo che il nostro cammino non è lineare: è difficile, e c’è da migliorare in ogni allenamento e in ogni partita. È un percorso impegnativo, quindi adesso testa alla prossima".

Ha vissuto il derby al Tre Fontane: che effetto le ha fatto?

"È un piacere. Hanno fatto una coreografia, c’è tanto affetto e tanto amore per questi colori e per questa squadra. Le ragazze volevano rispondere sul campo, e l’hanno fatto".