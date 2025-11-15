Femminile, Rossettini: "Abbiamo l’occasione di rifarci subito. Derby al Tre Fontane ancora più bello" (VIDEO)

L'allenatore della Roma Femminile, Luca Rossettini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club, alla vigilia del derby contro la Lazio. Ecco le sue parole: "Dobbiamo ripartire oggi con entusiasmo e consapevolezza di aver fatto buone cose. Inutile piangere sul risultato, guardiamo avanti. Abbiamo l'occasione di rifarci subito in una partita importante come il derby. Le ragazze in campionato stanno facendo bene, quindi dobbiamo contnuare a lavoa con eentusiasmo e consapevolezza, cercando di limiate gli errori"



Difficoltà del match?

"È un derby, ha una valenza intrinseca. Loro hanno perso il derby in Women's Cup e vorranno rifarsi. Per noi è un momento particolare, veniamo da due sconfitte. Ci sono tanti ingredienti per cui noi cercheremo di dare ancora di più e fare qualcosa di ancor più decisivo"

Derby al Tre fontane...

"Lo giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico che vogliamo premiare per l'affetto che ci dà ogni volta. Sarà ancora più bello"

