Femminile, le convocate di Rossettini per il Leuven: out Heatley, Haavi e Van Diemen

Dopo la vittoria nel derby, domani alle 21:00 la Roma Femminile sarà impegnata in Belgio contro il Leuven, nel match valido per la 4a giornata della fase campionato di Women's Champions League. Non ci sarà Heatley, che ha ottenuto dal club il permesso di tornare a casa per problemi familiari. Out anche le infortunate Haavi, che verrà operata nei prossimi giorni, e Van Diemen, reduce dall'operazione alla caviglia. Queste le convocate del tecnico Rossettini:

Babajide, Baldi, Bergamaschi, Cherubini, Corelli, Di Guglielmo, Dragoni, Galli, Giugliano, Greggi, Kuhl, Lukasova, Oladipo, Pandini, Pante, Pilgrim , Rieke, Soggiu, Thogersen, Valdezate, Veje, Viens

(asroma.com)