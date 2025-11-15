Femminile, intervento chirurgico alla caviglia sinistra per van Diemen: a breve l'inizio della riabilitazione (COMUNICATO)

Tegola per la Roma Femminile di Luca Rossettini. L'allenatore giallorosso dovrà rinunciare al difensore Samantha van Diemen per un grave infortunio alla caviglia e nella giornata odierna la calciatrice si è operata. Ecco il comunicato della socità capitolina: "Nella giornata di oggi Samantha van Diemen è stata sottoposta a intervento chirurgico di sutura capsulo-legamentosa del compartimento mediale e laterale della caviglia sinistra. La calciatrice a breve inizierà il percorso riabilitativo. Forza Samantha!".

(asroma.com)