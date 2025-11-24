"L’AS Roma ha il piacere di annunciare il rinnovo della partnership con Harmont & Blaine come Women’s Team Style Partner. Il marchio del Bassotto vestirà le giocatrici, lo staff tecnico e i dirigenti anche per la stagione 2025/26.

Harmont & Blaine conferma il proprio sostegno alla Prima Squadra Femminile dell’AS Roma, rinnovando per la stagione 2025/26 la collaborazione come Women’s Team Style Partner. Un impegno che prosegue con orgoglio, dopo un percorso condiviso iniziato nel 2023 e arricchito dai successi delle giallorosse, protagoniste del panorama calcistico nazionale ed internazionale.

Per accompagnare le calciatrici in questa nuova stagione, il marchio del Bassotto continuerà a fornire le divise formali create per lo scorso campionato: una proposta elegante e performante, declinata nel classico blu navy e impreziosita da dettagli nei colori della società. Il guardaroba include il blazer con pantalone coordinato in jersey insieme a una selezione di capi versatili pensati per garantire comfort ed eleganza in ogni occasione ufficiale.

La dotazione comprende il parka soft shell imbottito, il gilet trapuntato in piuma d’oca, la camicia in popeline, la maglia in pura lana, la t-shirt e le calze in cashmere e cotone. Gli stessi capi sono riproposti anche per gli uomini dello staff tecnico in una declinazione maschile arricchita da una polo con dettagli cromatici sul colletto, tratto distintivo di Harmont & Blaine.

Da sempre legato al mondo del calcio e ai suoi messaggi positivi di dedizione e fairplay, Harmont & Blaine rinnova il proprio amore per lo sport e la condivisione dei principi di solidarietà, inclusività e condivisione alla base di una sinergia speciale che punta i riflettori sul ruolo centrale della donna in ogni tipo di sfida e settore, dentro e fuori dal campo".