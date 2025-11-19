Femminile, Greggi: "La vittoria del Derby ci darà la carica per affrontare il Leuven" (VIDEO)

Giada Greggi, una delle leader tecniche della Roma Femminile, ha risposto alle domande dei canali del club in vista dell'impegno di domani contro il Leuven. Le sue parole:

"Partita importantissima sotto tanti punti di vista, il fatto di rimanere prime in classifica, sappiamo quanto conti il derby a Roma, dobbiamo trasformare questa carica in concentrazione e pensare all'impegno contro il Leuven e continuare con questo atteggiamento".

Le difficoltà di affrontare la squadra belga?

"Si tratta di una squadra tosta, aggressiva, giochiamo a casa loro, sono in una discreta posizione al momento e vorranno fare tre punti. Sono una squadra dinamica, dovremo avere la consapevolezza e la capacità di mantenere la calma e la lucidità nelle occasioni che ci capiteranno".

Cosa vi sta mancando?

"Sapevamo che sarebbe stato un girone difficile, abbiamo affrontato top squadre, già contro il Valerenga c'è stato un atteggiamento positivo. C'è stata una crescita ma dobbiamo continuare a lavorare".

