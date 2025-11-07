Femminile, FIORENTINA-ROMA: le formazioni ufficiali

Dopo quattro vittorie di fila, la Roma Femminile di Luca Rossettini è attesa dall'ostica trasferta contro la Fiorentina per proseguire la striscia positiva.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Janogy, Bredgaard, Lombardi, Snerle; Orsi, Severini, Van der Zanden; Cherubini, Faerge, Omarsdottir. A disp.: Woldvik, Johansen, Bonfanti, Longo, Hurting, Wijnants, Della Peruta, Bettineschi, Cetinja, Tryggvadottir. All. Pablo Pinones-Arce
ROMA (4-3-3): Lukasova; Thøgersen, Heatley, Valdezate, Veje; Giugliano, Greggi, Kuhl; Dragoni, Haavi, Viens. A disp.: Balde, Soggiu, Di Guglielmo, Corelli, Pilgrim, Oladipo, Pante, Pandini, Bergamaschi, Rieke, Galli, Pierkarska. All. Luca Rossettini
Arbitro: Gianluca Guitaldi della sezione di Rimini
Assistenti: Alfonso Rocco Rosania - Roberto Palermo
Quarto Ufficiale: Giuseppe Gargano
Operatore FVS: Alberto Rinaldi