Femminile, FIORENTINA-ROMA: le formazioni ufficiali

07/11/2025 alle 19:35.
serie-a-femminile-roma-inter-squadra-esultanza-4

Dopo quattro vittorie di fila, la Roma Femminile di Luca Rossettini è attesa dall'ostica trasferta contro la Fiorentina per proseguire la striscia positiva.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Janogy, Bredgaard, Lombardi, Snerle; Orsi, Severini, Van der Zanden; Cherubini, Faerge, Omarsdottir. A disp.: Woldvik, Johansen, Bonfanti, Longo, Hurting, Wijnants, Della Peruta, Bettineschi, Cetinja, Tryggvadottir. All. Pablo Pinones-Arce

ROMA (4-3-3): Lukasova; Thøgersen, Heatley, Valdezate, Veje; Giugliano, Greggi, Kuhl; Dragoni, Haavi, Viens.  A disp.: Balde, Soggiu, Di Guglielmo, Corelli, Pilgrim, Oladipo, Pante, Pandini, Bergamaschi, Rieke, Galli, Pierkarska. All. Luca Rossettini

Arbitro: Gianluca Guitaldi della sezione di Rimini
Assistenti: Alfonso Rocco Rosania - Roberto Palermo
Quarto Ufficiale: Giuseppe Gargano
Operatore FVS: Alberto Rinaldi