Women's Champions League, ROMA-BARCELLONA: le formazioni ufficiali. Rossettini si affida al 4-4-2 (FOTO e VIDEO)

Notte di gala al Tre Fontane per la Roma Femminile, che si prepara ad affrontare le campionesse d'Europa in carica del Barcellona nella seconda giornata della fase a campionato della Women's Champions League. Una sfida proibitiva per le giallorosse di Luca Rossettini, chiamate a una reazione d'orgoglio dopo la pesante sconfitta subita all'esordio contro il Real Madrid. Per tentare l'impresa, il tecnico si affida a un 4-4-2, con Baldi tra i pali al posto di Lukášová e la coppia d'attacco formata da Viens e Pilgrim.

Sono state comunicate le formazioni ufficiali del match, con calcio d'inizio alle ore 21:00.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-4-2): Baldi; Oladipo, Heatley, Van Diemen, Veje; Thøgersen, Greggi (C), Rieke, Haavi; Viens, Pilgrim.

A disposizione: Lukášová, Soggiu, Mazzocchi, Valdezate, Kühl, Dragoni, Corelli, Pante, Pandini, Bergamaschi, Ventriglia, Mar. Cherubini.

Allenatore: Luca Rossettini

BARCELLONA (4-3-3): Cata Coll; Brugts, Mapi León, Laia Aleixandri, Ona Batlle; Alexia Putellas (C), Patri Guijarro, Aitana Bonmatí; Salma Paralluelo, Kika Nazareth, Vicky López.

A disposizione: Gemma Font, Txell Font, Irene Paredes, Schertenleib, Marta Torrejón, Clàudia Pina, Graham Hansen, Serrajordi, Camara, Alba Caño.

Allenatore: Pere Romeu

PREPARTITA

20:20 - È iniziato il riscaldamento delle giallorosse: