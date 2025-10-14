Women's Champions League, Roma-Barcellona: le convocate di Rossettini. Out Giugliano, Di Guglielmo e Babajide

Impegno di altissimo livello per la Roma Femminile: domani sera al Tre Fontane la squadra di Luca Rossettini ospita il Barcellona in Champions League. Alla vigilia della gara il tecnico giallorosso ha diramato l'elenco delle 23 calciatrici convocate: out Giugliano per una lesione di medio grado del muscolo ileopsoas (la numero 10 ha sentito dolore nei minuti finali di Milan-Roma), Di Guglielmo per infiammazione alla bandelletta ileotibiale e convive con questo fastidio da qualche settimana e Babajide.
Ecco le 23 giallorosse convocate da Luca Rossettini:
Baldi
Bergamaschi
Cherubini
Corelli
Dragoni
Greggi
Haavi
Heatley
Kuhl
Lukasova
Mazzocchi
Oladipo
Pandini
Pante
Pilgrim
Rieke
Soggiu
Thogersen
Valdezate
Van Diemen
Veje
Ventriglia
Viens
(asroma.com)