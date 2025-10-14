Women's Champions League, Roma-Barcellona: le convocate di Rossettini. Out Giugliano, Di Guglielmo e Babajide

Impegno di altissimo livello per la Roma Femminile: domani sera al Tre Fontane la squadra di Luca Rossettini ospita il Barcellona in Champions League. Alla vigilia della gara il tecnico giallorosso ha diramato l'elenco delle 23 calciatrici convocate: out Giugliano per una lesione di medio grado del muscolo ileopsoas (la numero 10 ha sentito dolore nei minuti finali di Milan-Roma), Di Guglielmo per infiammazione alla bandelletta ileotibiale e convive con questo fastidio da qualche settimana e Babajide.

Ecco le 23 giallorosse convocate da Luca Rossettini:

Baldi

Bergamaschi

Cherubini

Corelli

Dragoni

Greggi

Haavi

Heatley

Kuhl

Lukasova

Mazzocchi

Oladipo

Pandini

Pante

Pilgrim

Rieke

Soggiu

Thogersen

Valdezate

Van Diemen

Veje

Ventriglia

Viens

