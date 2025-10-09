Women's Champions League, ROMA-BARCELLONA: info biglietti. Al via la vendita, iniziativa speciale per i possessori del tagliando 'hospitality' (COMUNICATO)

Mercoledì 15 ottobre alle ore 21 la Roma Femminile affronterà il Barcellona allo Stadio Tre Fontane in occasione della seconda giornata della fase a gironi della Women's Champions League. Come annunciato dalla società giallorossa, a partire dalle ore 16 di oggi sono in vendita i biglietti per assistere dal vivo al match e i possessori del tagliando hospitality che acquisteranno la maglia giallorossa il giorno della gara presso lo store ufficiale al Tre Fontane potranno partecipare a un'iniziativa davvero speciale. Ecco la nota del club: "La Roma si prepara a scendere in campo contro le campionesse di Spagna del Barcellona, tre volte vincitrici della Women's Champions League.
Le ragazze di coach Rossettini affronteranno le spagnole mercoledì 15 ottobre alle ore 21:00, gara valida per la seconda giornata della fase campionato della Women's Champions League.
Servirà la spinta di un Tre Fontane tutto giallorosso per aiutare la Roma in questo importante appuntamento della nostra stagione!
Ecco tutte le info per acquistare i biglietti e venire a sostenere le nostre ragazze!
Modalità di vendita
I tagliandi saranno disponibili dalle ore 16:00 di giovedì 9 ottobre, fino le ore 19:00 di mercoledì 15.
Ogni tifoso potrà acquistarne fino a un massimo di 4 per singola transazione.
Si potrà accedere al servizio di cambio utilizzatore a partire dalle ore 16:00 di giovedì 9, fino le ore 19:00 di mercoledì 15.
Un'iniziativa speciale
I tifosi con biglietto hospitality che acquisteranno la maglia dell'AS Roma il giorno della partita presso il trailer ufficiale al Tre Fontane avranno accesso ad alcune iniziative esclusive:
- Personalizzazione gratuita della maglia con nome e numero di una calciatrice
- Sconto del 15% su tutti gli articoli, maglia dell'AS Roma esclusa, disponibili nel punto vendita
- Accesso all’area hospitality nel post gara per incontrare alcune calciatrici, scattare foto e ricevere autografi.
La maglia match day
A partire dalle ore 18:30 sarà aperto l'AS Roma Store all'interno dell'impianto, dove sarà in vendita la match day t-shirt esclusiva, prodotto in tiratura limitata per il turno casalingo di Women's Champions League.
Punti vendita
- CONTACT CENTER AS ROMA - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9:00-18:30)".
(asroma.com)