UEFA Women's Champions League, REAL MADRID-ROMA: le formazioni ufficiali. Tridente composto da Haavi, Viens e Pilgrim

Alle 18:45 il fischio d'inizio di Real Madrid-Roma. Match tanto affascinante quanto complicato per le giallorosse di Luca Rossettini, impegnate sul campo di una big. L'allenatore della Roma ha scelto di puntare sul tridente composto da Haavi, Viens e Pilgrim. Tra i pali c'è Baldi: Giugliano al centro del campo. Soltanto tribuna per Babajide: ha sentito un fastidio durante la rifinitura. Nei prossimi giorni verrà valutato a Roma.

IL TABELLINO

REAL MADRID:

A disp.: .

All.: Quesada.

ROMA: Baldi; Di Guglielmo, van Diemen, Heatley, Veje; Rieke, Giugliano, Greggi; Haavi, Viens, Pilgrim.

A disp.: .

All.: Rossettini

Arbitro: Demetrescu. Assistenti: Tepusa - Ivanov. IV Ufficiale: Tertalac.

PREPARTITA

17:21 - Le giallorosse sono arrivate allo Stadio Alfredo Di Stefano, teatro della sfida di oggi.