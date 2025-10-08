UEFA Women's Champions League, REAL MADRID-ROMA: le formazioni ufficiali. Tridente composto da Haavi, Viens e Pilgrim

Alle 18:45 il fischio d'inizio di Real Madrid-Roma. Match tanto affascinante quanto complicato per le giallorosse di Luca Rossettini, impegnate sul campo di una big. L'allenatore della Roma ha scelto di puntare sul tridente composto da Haavi, Viens e Pilgrim. Tra i pali c'è Baldi: Giugliano al centro del campo. Soltanto tribuna per Babajide: ha sentito un fastidio durante la rifinitura. Nei prossimi giorni verrà valutato a Roma.
IL TABELLINO
REAL MADRID:
A disp.: .
All.: Quesada.
ROMA: Baldi; Di Guglielmo, van Diemen, Heatley, Veje; Rieke, Giugliano, Greggi; Haavi, Viens, Pilgrim.
A disp.: .
All.: Rossettini
Arbitro: Demetrescu. Assistenti: Tepusa - Ivanov. IV Ufficiale: Tertalac.
PREPARTITA
17:21 - Le giallorosse sono arrivate allo Stadio Alfredo Di Stefano, teatro della sfida di oggi.
?️ Siamo arrivate allo Stadio Alfredo Di Stefano #RealRoma #ASRomaFemminile pic.twitter.com/4C9Sy0qbHK
— AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) October 8, 2025