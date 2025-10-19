Serie A Femminile, NAPOLI-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Infortunio per Rieke e cambio obbligato

Torna in campo la Roma Femminile dopo la pesante sconfitta contro il Barcellona in Champions League e oggi alle ore 12:30 affronta il Napoli nella terza giornata di Serie A. Si tratta di una sfida al vertice, dato che sia le giallorosse sia le partenopee sono in vetta alla classifica a punteggio pieno.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI: Bačić; Pettenuzzo, Jusjong, Brooks, Giordano; Carcassi, Muth, Bellucci, Barker; Kozak, Fløe.
A disp.: Beretta, Hornschuch, Doucoure, Slišković, D'Angelo, Penzo, Gianfico, Sciabica, Langella, Vischi, Troan, Vanmechelen.
All.: Sassarini.
ROMA: Baldi; Bergamaschi, Heatley, Van Diemen, Veje; Rieke (25' Greggi), Kuhl, Dragoni; Haavi; Corelli, Viens.
A disp.: Soggiu, Lukasova, Thogersen, Oladipo, Valdezate, Greggi, Pandini, Pante, Pilgrim.
All.: Rossettini.
Arbitro: Spina. Assistenti: Fumarolo - Massari. IV Uomo: Spera.
LA CRONACA DELLA PARTITA
35' - Grande occasione della Roma: cross di Veje e gran colpo di testa di Bergamaschi che chiama Bačić ad un super intervento.
32' - Palla messa in mezzo da Veje e colpo di testa di Heatley, presa sicura di Bačić.
31' - Discesa sulla destra di Corelli, trattenuta da Giordano che riceve un cartellino giallo.
25' - Problemi al ginocchio destro per Rieke e cambio obbligato per la Roma: al suo posto dentro Greggi.
21' - Napoli in pressing alto continuo, ma senza aver ancora creato grossi pericoli dalle parti di Baldi.
8' - Contropiede pericoloso della Roma, conclusione dalla sinistra di Haavi che non trova però lo specchio della porta.
5' - Discesa di Corelli sulla destra, palla messa in mezzo ma la difesa del Napoli fa buona guardia.
1' - Al via il match.
PREPARTITA
11:30 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.
11:17 - La Roma è arrivata allo stadio.
