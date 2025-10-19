Serie A Femminile, NAPOLI-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Infortunio per Rieke e cambio obbligato

Torna in campo la Roma Femminile dopo la pesante sconfitta contro il Barcellona in Champions League e oggi alle ore 12:30 affronta il Napoli nella terza giornata di Serie A. Si tratta di una sfida al vertice, dato che sia le giallorosse sia le partenopee sono in vetta alla classifica a punteggio pieno.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI: Bačić; Pettenuzzo, Jusjong, Brooks, Giordano; Carcassi, Muth, Bellucci, Barker; Kozak, Fløe.

A disp.: Beretta, Hornschuch, Doucoure, Slišković, D'Angelo, Penzo, Gianfico, Sciabica, Langella, Vischi, Troan, Vanmechelen.

All.: Sassarini.

ROMA: Baldi; Bergamaschi, Heatley, Van Diemen, Veje; Rieke (25' Greggi), Kuhl, Dragoni; Haavi; Corelli, Viens.

A disp.: Soggiu, Lukasova, Thogersen, Oladipo, Valdezate, Greggi, Pandini, Pante, Pilgrim.

All.: Rossettini.

Arbitro: Spina. Assistenti: Fumarolo - Massari. IV Uomo: Spera.

LA CRONACA DELLA PARTITA

35' - Grande occasione della Roma: cross di Veje e gran colpo di testa di Bergamaschi che chiama Bačić ad un super intervento.

32' - Palla messa in mezzo da Veje e colpo di testa di Heatley, presa sicura di Bačić.

31' - Discesa sulla destra di Corelli, trattenuta da Giordano che riceve un cartellino giallo.

25' - Problemi al ginocchio destro per Rieke e cambio obbligato per la Roma: al suo posto dentro Greggi.

21' - Napoli in pressing alto continuo, ma senza aver ancora creato grossi pericoli dalle parti di Baldi.

8' - Contropiede pericoloso della Roma, conclusione dalla sinistra di Haavi che non trova però lo specchio della porta.

5' - Discesa di Corelli sulla destra, palla messa in mezzo ma la difesa del Napoli fa buona guardia.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

11:30 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.

11:17 - La Roma è arrivata allo stadio.