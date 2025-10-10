Roma Femminile, anche Massara a seguire l’allenamento al Tre Fontane: il saluto con le ragazze (VIDEO)

10/10/2025 alle 14:10.
Oggi la Roma Femminile si è allenata allo stadio Tre Fontane in vista del prossimo match di Serie A contro il Milan. A seguire la seduta anche un osservatore speciale: il direttore sportivo Frederic Massara, che ha salutato tutte le ragazze e si è intrattenuto a parla con alcune di loro, tra cui Manuela Giugliano.

 