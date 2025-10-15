Roma-Barcellona, ROSSETTINI: "Giochiamo contro la squadra più forte del mondo, ma siamo entusiasti"

Pochi minuti prima del fischio d'inizio della sfida di Women's Champions League contro il Barcellona, il tecnico della Roma Femminile, Luca Rossettini, è intervenuto ai microfoni di ESPN.

Dopo la difficile partenza in Champions, arriva la squadra più forte del mondo. Che partita si aspetta?

"Sì, ma spero che le ragazze vogliano fare una grande partita. Giochiamo contro la squadra più forte del mondo e siamo entusiasti. Spero che saremo pronti per stasera".

Ci sono anche assenze importanti, come quella del capitano.

"Sì, non abbiamo il nostro capitano stasera, ma ci sono le altre calciatrici che sono pronte".

Quanto conta giocare davanti al vostro pubblico in una serata come questa?

"Siamo contenti di giocare davanti a loro e speriamo possano divertirsi. Il match è molto importante per la nostra stagione".