Roma-Barcellona, le info per i tifosi: cancelli del Tre Fontane aperti alle 19:30. Circa 2400 tagliandi venduti

Domani il Tre Fontane sarà il teatro della sfida di Women's Champions League tra la Roma e il Barcellona, ad assistere sugli spalti ci saranno circa 2400 tifosi. Di seguito le informazioni per chi andrà allo stadio:

Ci siamo! Mercoledì alle 21:00 la Roma scenderà in campo contro il Barcellona nella seconda giornata della fase campionato di Women's Champions League.

Il Tre Fontane si prepara a una grande notte europea. Mercoledì la Roma ospiterà le campionesse di Spagna in carica e tre volte vincitrici della UEFA Women’s Champions League. Una sfida affascinante contro un'avversaria di altissimo livello: servirà tutto il calore del Tre Fontane e la spinta del tifo giallorosso per accompagnare le ragazze in questo big match! La vendita dei tagliandi sarà aperta fino alle ore 19:00 e in questo match i tifosi romanisti potranno acquistare i biglietti anche nel settore solitamente dedicato alla tifoseria avversaria. Coloriamo interamente di giallorosso il Tre Fontane! AS Roma Store A partire dalle ore 19:30 sarà aperto l'AS Roma Store all'interno dell'impianto, dove sarà possibile acquistare i prodotti ufficiali del Club. Per questa partita, i tifosi che acquisteranno la maglia della Roma avranno la possibilità di personalizzarla gratuitamente con il nome e il numero di una calciatrice. Inoltre, alle 20:00 ci sarà un ospite speciale ad accogliere i tifosi giallorossi nel punto vendita. Info utili I cancelli del Tre Fontane apriranno alle ore 19:30. Considerando il giorno feriale, il consiglio è quello di arrivare in anticipo per vivere al meglio questa notte speciale. I tifosi con biglietto hospitality avranno accesso ad alcune iniziative esclusive: Personalizzazione gratuita della maglia con nome e numero di una calciatrice.

della maglia con nome e numero di una calciatrice. Sconto del 15% su tutti gli articoli , maglia della Roma esclusa.

, maglia della Roma esclusa. Accesso all’area hospitality nel post gara per incontrare alcune calciatrici, scattare foto e ricevere autografi.

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE