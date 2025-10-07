Real Madrid-Roma: le convocate di Rossettini

07/10/2025 alle 11:31.
Domani alle 18:45 la Roma Femminile allenata da Luca Rossettini scenderà in campo contro il Real Madrid. Le giallorosse saranno impegnate in una sfida di alto livello della fase di campionato di Women's Champions League. Ecco la lista delle 22 calciatrici a disposizione:

Babajide

Baldi

Bergamaschi

Corelli

Di Guglielmo

Dragoni

Giugliano

Greggi

Haavi

Heatley

Kuhl

Mazzocchi

Oladipo

Pandini

Pante

Pilgrim

Rieke

Soggiu

Valdezate

van Diemen

Veje

Viens