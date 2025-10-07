Real Madrid-Roma: le convocate di Rossettini

Domani alle 18:45 la Roma Femminile allenata da Luca Rossettini scenderà in campo contro il Real Madrid. Le giallorosse saranno impegnate in una sfida di alto livello della fase di campionato di Women's Champions League. Ecco la lista delle 22 calciatrici a disposizione:
Babajide
Baldi
Bergamaschi
Corelli
Di Guglielmo
Dragoni
Giugliano
Greggi
Haavi
Heatley
Kuhl
Mazzocchi
Oladipo
Pandini
Pante
Pilgrim
Rieke
Soggiu
Valdezate
van Diemen
Veje
Viens