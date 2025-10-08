Real Madrid-Roma Femminile, ROSSETTINI: "Ci è mancato un pizzico di coraggio. Questa partita ci deve servire da lezione"

C'è amarezza ma anche lucidità nelle parole del tecnico della Roma Femminile, Luca Rossettini, dopo la pesante sconfitta per 6-2 contro il Real Madrid. Al termine del match, intervenuto ai canali ufficiali del club, l'allenatore ha analizzato la sconfitta: "È stata una partita difficile contro una grandissima squadra con dei valori assoluti. Questo ci deve servire da lezione, è stato un approccio duro, dobbiamo prenderne atto e continuare il nostro percorso fatto di lavoro e di crescita. Gli errori commessi dovremo analizzarli bene per non ripeterli".

Alla domanda su cosa sia mancato in particolare, Rossettini ha individuato un aspetto soprattutto mentale: "Penso un pizzico di coraggio. Troppe palle giocate indietro, siamo state un po' rinunciatarie. Le volte in cui abbiamo provato con coraggio e personalità invece abbiamo trovato delle occasioni e due gol, che non è mai facile segnare a squadre come questa. Quindi bisogna ripartire da quelle poche note positive".

Infine, il tecnico ha indicato la via per ripartire: "Non dobbiamo perdere l'umiltà che ci deve contraddistinguere sempre. Siamo all'inizio del percorso e questo è il massimo livello del calcio europeo. (...) Dispiace perché il risultato è pesante ma comunque sono passi di maturazione importanti".

(asroma.com)

