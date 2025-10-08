Real Madrid-Roma Femminile, HAAVI: "Prendiamo tutto quello che c'è da imparare da questa partita"

Nonostante la pesante sconfitta per 6-2 contro il Real Madrid, l'attaccante della Roma Femminile, Emilie Haavi, autrice di uno dei due gol giallorossi, ha analizzato con lucidità la partita ai microfoni di ESPN, proiettandosi subito al prossimo impegno contro il Barcellona.

Un punteggio molto pesante, non era quello che vi aspettavate. Cosa è successo?

"È molto difficile analizzare adesso. Abbiamo trovato una squadra molto forte e non siamo contente del risultato. Dobbiamo lavorare ogni giorno per essere pronte la prossima settimana contro una delle squadre più forti al mondo. Dobbiamo riflettere su quello che non è andato".

Ci sono state comunque delle reazioni positive, come il tuo gol che è stato un capolavoro.

"Siamo una squadra forte nel contrattaccare, ma dobbiamo essere più compatte. Ora dobbiamo analizzare bene la partita".

La prossima settimana arriva il Barcellona, un'altra sfida difficilissima.

"Dobbiamo lavorare tanto e migliorare. Non affronteremo tutte le settimane squadre di questo livello, ma dobbiamo crescere. Dobbiamo prendere tutto quello che c'è da imparare da questa partita per concentrarci sulla prossima".