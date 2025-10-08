Real Madrid-Roma Femminile, GREGGI: "Sapevamo che è una squadra top. Andiamo avanti con umiltà e coraggio"

Al termine della pesante sconfitta per 6-2 contro il Real Madrid, la centrocampista della , Giada Greggi, ha analizzato la difficile serata europea. Intervenuta ai canali ufficiali del club, la calciatrice giallorossa ha riconosciuto la forza delle avversarie: "Sapevamo che venivamo ad affrontare una squadra difficile come il Real Madrid, che è una squadra top. Loro hanno una squadra molto veloce, soprattutto in attacco, hanno giocatori di grande individualità. Ovviamente ci sono tante cose da migliorare dal punto di vista tattico, potevamo fare molto meglio".

Nonostante l'amarezza per il risultato, il messaggio della centrocampista è proiettato al futuro: "Ovviamente si lavorerà tanto sugli errori e da domani non si penserà più a questa partita ma alla prossima e si andrà avanti. Bisogna andare avanti a testa alta, umiltà e soprattutto con coraggio. Ci saranno altre partite toste ma questo è il bello del calcio".

(asroma.com)

