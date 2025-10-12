Primavera Femminile, vittoria per 2-1 sul Cesena: a segno Robino e Iannaccone

Arriva un'altra vittoria per il settore femminile giallorosso, questa volta dalla Roma Primavera. Le giovani giallorosse hanno infatti superato le pari età del Cesena con il risultato di 2-1. A decidere la sfida sono state le reti di Robino, che ha sbloccato il risultato trasformando un calcio di rigore, e di Iannaccone. A comunicare il successo è stato lo stesso club attraverso i propri canali social, complimentandosi con le ragazze per la preziosa vittoria.

? Vittoria anche per la nostra Primavera che supera il Cesena per 2-1.



⚽️ In gol Robino su rigore e Iannaccone



Brave ?#ASRomaFemminile pic.twitter.com/mgwpkr3Dew — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) October 12, 2025