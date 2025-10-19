Primavera Femminile, la Roma travolge il Como 4-1 all'esordio in Coppa Italia

19/10/2025 alle 16:36.
femminile-primavera

Inizia con il piede giusto l'avventura della Roma Primavera Femminile in Coppa Italia. Le giovani giallorosse hanno infatti travolto le pari età del Como con un netto 4-1, nella gara valida per la prima giornata della competizione.
A decidere la sfida sono state le reti di Mascenti, Parente, Cacace e Farrugia, che hanno firmato la goleada giallorossa. A comunicare il successo è stato lo stesso club attraverso i propri canali social, complimentandosi con le ragazze per la brillante vittoria all'esordio.

 