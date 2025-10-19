Primavera Femminile, la Roma travolge il Como 4-1 all'esordio in Coppa Italia

Inizia con il piede giusto l'avventura della Roma Primavera Femminile in Coppa Italia. Le giovani giallorosse hanno infatti travolto le pari età del Como con un netto 4-1, nella gara valida per la prima giornata della competizione.

A decidere la sfida sono state le reti di Mascenti, Parente, Cacace e Farrugia, che hanno firmato la goleada giallorossa. A comunicare il successo è stato lo stesso club attraverso i propri canali social, complimentandosi con le ragazze per la brillante vittoria all'esordio.

??? La nostra Primavera vince 4-1 contro il Como nella prima giornata della Coppa Italia ⚽️ In gol Mascenti, Parente, Cacace e Farrugia#ASRomaFemminile pic.twitter.com/jP64bgSpos — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) October 19, 2025