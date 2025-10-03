Femminile, verso Real Madrid-Roma: le info sui biglietti per il settore ospiti

La Roma Femminile si prepara alla sua prima trasferta nella fase a campionato della Women's Champions League. Il club giallorosso ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti in vista della sfida contro il Real Madrid, valida per la prima giornata della competizione. L'appuntamento è per mercoledì 8 ottobre alle ore 18:45 all'Estadio Alfredo Di Stefano.
Come specificato dalla società, i tifosi giallorossi interessati a seguire la squadra a Madrid potranno prenotare il proprio biglietto, al prezzo di 24 euro, compilando un form presente sul sito ufficiale del club. Successivamente, nella giornata di martedì 7 ottobre, coloro che avranno effettuato la prenotazione riceveranno un'email direttamente dal Real Madrid contenente il link per procedere al pagamento. Una volta completata la transazione, il biglietto verrà inviato in formato digitale, valido per wallet su dispositivi iOS e Android.
(asroma.com)