Femminile, Veje: "Partita difficile, siamo felici della vittoria. Amo tutto di Roma"

Al termine della preziosa vittoria per 3-1 sul campo del Napoli, anche la difensora danese Katrine Veje ha commentato la prestazione della squadra ai canali ufficiali del club.

Una vittoria importante, che è stata fortemente voluta.

"È stata una partita difficile contro una buona squadra; era importante vincere, abbiamo fatto dei buoni gol su un campo difficile. Siamo felici della vittoria".

Il primo tempo è stato equilibrato, ma nel secondo tutta la vostra qualità è uscita fuori.

"Nel primo tempo abbiamo fatto dei passaggi approssimativi, ne abbiamo parlato all’intervallo. In generale dobbiamo essere più concentrate e dobbiamo trovarci meglio; nel secondo tempo ci siamo riuscite ed è stato importante".

Dopo i tuoi primi mesi a Roma come ti senti? Sembra che tu sia qui da molto tempo visto come ti sei ambientata.

"Ho ricevuto tanta fiducia sia dall’allenatore che dalla squadra. Sinceramente amo tutto di Roma: la squadra, il meteo, mi sento a casa e sono molto felice".

(asroma.com)

