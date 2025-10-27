Femminile, si torna al Tre Fontane per il big match con l'Inter: in vendita i biglietti

"Finalmente si torna a casa": la Roma Femminile chiama a raccolta i suoi tifosi in vista del prossimo big match di campionato contro l'Inter. La sfida, come annunciato dal club attraverso i propri canali social, si disputerà domenica 2 novembre alle ore 12:30 allo Stadio Tre Fontane.

La società ha ufficialmente aperto la vendita dei biglietti per l'importante scontro diretto. I tagliandi sono già acquistabili online attraverso i canali ufficiali del club. Un appello ai supporter giallorossi per non far mancare il proprio sostegno e riempire gli spalti per una delle partite più attese della stagione.



