Femminile, Rossettini: "La squadra non arriva fresca ma è più matura. Contro il Napoli mi aspetto una gara intensa"

Luca Rossettini, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia del big match contro il Napoli, valido per la terza giornata di Serie A e in programma domani alle ore 12:30. Ecco le sue parole.

Sará l’ultima gara di un ciclo intenso, come ci arriva la squadra?

"La squadra non arriva fresca, perché complici anche i recenti problemini di Di Guglielmo, Babajide e Giugliano, le ragazze sono state costretto ad aumentare i propri minutaggi, limitando anche i possibili cambi. Penso, però, che arriviamo con una dose di maturità in più, in questo mese abbiamo giocato tutte partite di altissimo livello, dalla finale con la Juventus al campionato passando per le partite di Champions. Arriviamo più mature e più consapevoli di che squadra possiamo essere".

Siamo solo alla terza giornata, ma Napoli-Roma sarà un match tra due squadre in vetta al campionato. Si aspettava di vivere già una sfida importante in ottica classifica?

"Sono tutte partite importanti in ottica classifica. Lo era con il Milan la settimana scorsa, lo è stata la prima con il Parma. Guardiamo di partita in partita, cercando di fare il massimo. Adesso la nostra preoccupazione è quella di recuperare energie mentali e fisiche per presentarci a Napoli nella miglior condizione possibile, cercando di andare a vincere la partita contro una squadra in ottima forma. Il Napoli ha caratteristiche precise, si trova prima in classifica, merita il nostro massimo impegno per cercare di ottenere il miglior risultato possibile".

Il Napoli è una squadra che ha una proposta di gioco votata all’attacco, che tipo di gara si aspetta?

"Intensa, fatta di aggressività da entrambe le parti. Il Napoli è una squadra fisica, verticale, dotata di struttura e grande forza. Dal canto nostro, cercheremo di creare situazioni dominando il gioco per andare a esaltare le qualità delle nostre giocatrici. Giocano in casa e sarà sicuramente un'altra partita difficile contro una squadra in forma che cercherà di dire la sua per mantenere questa posizione in classifica".

(asroma.com)

