Femminile, Rossettini: "Bella crescita, ma in Europa non possiamo aspettare un tempo"

Vittoria importante per la Roma Femminile, che espugna il campo del Napoli per 3-1 e si prende la vetta solitaria della classifica. Al termine del match, il tecnico Luca Rossettini ha analizzato la prestazione ai canali ufficiali del club, mostrando soddisfazione per la crescita della squadra ma sottolineando anche gli aspetti su cui lavorare.

Su questo mini-ciclo di partite:

"Un ciclo sicuramente impegnativo, che ci ha visto giocare partite importanti in Italia e in Europa, penso che ci sia stata una bella crescita. Oggi non è stata una partita facile, contro una squadra come noi prima in classifica, che ha dei valori, però le ragazze quando hanno giocato come sanno hanno creato occasioni, gol, opportunità importanti. Noi dobbiamo creare con più continuità durante tutta la partita, dai primi minuti, e su questo dobbiamo lavorare ancora tanto".

Sul cambio di passo visto nella ripresa:

"Sì, ho detto alle ragazze che se non ci credevano loro non ci poteva credere nessun altro al loro posto. (...) Hanno dimostrato il loro valore con qualità, determinazione, giocando di squadra, però ripeto questa è una cosa su cui dobbiamo migliorare assolutamente perché nel percorso europeo, un percorso più difficile, non ci possiamo permettere di aspettare un tempo o anche solo pochi minuti, come è successo con il Barcellona".

Infine, un commento sull'imminente sosta per le nazionali:

"Sicuramente, ci aiuterà a recuperare qualche calciatrice e far rifiatare qualcuna che ha speso tanto. Diverse ragazze andranno in nazionale, affrontando un altro percorso formativo bello e speriamo di riprenderle con grande entusiasmo al nostro rientro".

(asroma.com)

