Femminile, Rossettini: "Abbiamo avuto una dolorosa battuta d'arresto, ma il nostro percorso non cambia"

La Roma Femminile scenderà in campo domani alle 12:30 contro il Milan in trasferta. Alla vigilia ha parlato il tecnico Luca Rossettini. Le sue parole:

Dopo la sconfitta in Champions, quale messaggio ha voluto trasmettere alla squadra?

"Ho detto alle ragazze che il nostro percorso non cambia, abbiamo avuto una dolorosa battuta d’arresto che fa parte del nostro processo di crescita. In squadra ci sono tante ragazze giovani e con talento, ma ai primi approcci su certi palcoscenici. Il risultato fa male ma deve essere uno stimolo per alzare il livello lavorando con più umiltà e fame. Quanto di buono fatto finora dalla squadra non sparisce in una serata, ma il livello della Champions ci fa capire a cosa dobbiamo ambire. Abbiamo già affrontato il Milan in Women’s Cup vincendo 1-0, ma è stato un avversario contro il quale abbiamo trovato qualche difficoltà".

Si aspetta un Milan diverso rispetto a quella partita?

"Non mi aspetto una squadra diversa, il Milan ha un'identità precisa. Abbiamo avuto delle difficoltà in Women’s Cup, ma non siamo le stesse di quella partita. Diventerà un'altra occasione, come è stata con il Parma, per provare subito a rimetterci in corsa cercando di trovare la vittoria e una prestazione con maggior carattere, intensità e coraggio rispetto a quella che abbiamo fornito a Madrid".

Torna convocata Thogersen, dopo l’infortunio, è rinforzo in più per un reparto che ha speso molte energie in queste ultime partite…

"Thogersen è disponibile e ci può dare una mano nelle rotazioni necessarie alle giocatrici del reparto difensivo. È un'opzione che abbiamo a disposizione e capiremo come sfruttarla al meglio".