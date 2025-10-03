Femminile, Roma-Parma: le 23 convocate di Rossettini, out Thogersen e Lukasova

Vigilia di campionato per la Roma Femminile, che si prepara ad affrontare il Parma nella sfida in programma domani alle 12:30 allo Stadio Tre Fontane. Il tecnico Luca Rossettini ha diramato la lista delle calciatrici convocate per il match. Il club ricorda inoltre che i biglietti per assistere alla partita sono ancora in vendita e sarà possibile acquistarli fino alle ore 10:30 di domani, giorno della gara.

Dall'elenco spiccano due assenze: quelle di Amalie Thøgersen e della portiera Olivie Lukášová. La prima prosegue il suo percorso di recupero dopo l'intervento chirurgico alle ossa nasali. La seconda, invece, si è fermata a causa di un trauma distorsivo al ginocchio subito nella finale contro la Juventus e dovrà rimanere ai box per una decina di giorni.

Di seguito, l'elenco completo delle giallorosse a disposizione:

Babajide, Baldi, Bergamaschi, Corelli, Di Guglielmo, Dragoni, Galli, Giuglielmo, Greggi, Haavi, Heatley, Kuhl, Mazzocchi, Oladipo, Pandini, Pante, Pilgrim, Rieke, Soggiu, Valdezate, Van Diemen, Veje, Viens.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO