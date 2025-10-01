Femminile, Roma-Parma: disponibili i biglietti per la sfida di sabato

La Roma Femminile si prepara al prossimo impegno casalingo e chiama a raccolta i propri tifosi. Come annunciato dal club attraverso i propri canali social, è aperta la vendita dei biglietti per la sfida di Serie A Womne contro il Parma.
L'appuntamento per sostenere le ragazze di Rossettini è fissato per sabato 4 ottobre alle ore 12:30, presso lo stadio Tre Fontane. I biglietti sono già acquistabili online attraverso i canali ufficiali della società.
? Nella nostra casa con il vostro sostegno!
Ci vediamo per #RomaParma! ?❤️
?️ https://t.co/19w7oTXzlP#ASRomaFemminile pic.twitter.com/0vaQOzRclb
