Femminile, Roma-Parma: disponibili i biglietti per la sfida di sabato

La Roma Femminile si prepara al prossimo impegno casalingo e chiama a raccolta i propri tifosi. Come annunciato dal club attraverso i propri canali social, è aperta la vendita dei biglietti per la sfida di Serie A Womne contro il Parma.

L'appuntamento per sostenere le ragazze di Rossettini è fissato per sabato 4 ottobre alle ore 12:30, presso lo stadio Tre Fontane. I biglietti sono già acquistabili online attraverso i canali ufficiali della società.