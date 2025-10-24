Femminile, Roma-Inter il 2 novembre alle 12:30 al Tre Fontane: al via la vendita dei biglietti

Archiviata la trasferta di Napoli, la Roma Femminile si prepara a un altro big match di campionato. Il club giallorosso ha infatti annunciato ufficialmente la data e l'orario della sfida casalinga contro l'Inter, comunicando anche l'apertura della vendita dei biglietti.
La partita si disputerà domenica 2 novembre alle ore 12:30, presso lo Stadio Tre Fontane. I biglietti per assistere all'importante sfida, come si legge sui canali social del club, sono già acquistabili online attraverso i canali ufficiali della società, che chiama a raccolta i tifosi per sostenere le calciatrici di Rossettini.
— AS Roma (@OfficialASRoma) October 24, 2025