Femminile, Pandini: "Bellissimo segnare in Champions. Stiamo dando il massimo come ci chiede Rossettini"

RADIO TV SERIE A - Marta Pandini, calciatrice della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A e si è soffermata sulla sua avventura in giallorosso. Ecco le sue parole.

Come sta andando questo inizio stagione?

"Abbiamo iniziato da un po' di mesi e sta andando bene. Stiamo dando il massimo come ci chiede il mister, poi staremo a vedere dove arriveremo".

Che tipo di calciatrice sei e dome si è evoluto il tuo ruolo?

"Sono stata sempre una calciatrice versatile, i mister hanno sempre cercato di trovarmi un ruolo preciso. Sono una calciatrice razionale e riesco ad adattarmi, sono contenta di sapere che gli allenatori possono utilizzarmi in più modi".

Sembra che tu analizzi molto attentamente le tue qualità tecniche...

"Questa cosa è cambiata negli anni. Sono sempre stata autocritica, ma con il tempo ho anche imparato a cambiare questo mio lato. L'autocritica è importante, ma bisogna vedere i lati positivi".

Le sensazioni dopo il gol in Champions League?

"Per me giocare in Champions è stato un traguardo incredibile e segnare è stata veramente una bellissima emozione e soddisfazione. Quando sei in campo non pensi a che partita si sta giocando, ma poi ti accorgi di aver segnato in Champions ed è pazzesco". [...]

Come ti sei appassionata al mondo del calcio?

"In modo spontaneo. Nessuno in famiglia giocava a calcio però avevo un migliore amico all'asilo che lo praticava. Quando si è iscritto all'oratorio l'ho fatto anche io e mio padre si è offerto di fare da dirigente perché all'inizio non volevano che mi iscrivessi. Poi hanno visto che fossi brava e da lì ho iniziato tutto".

I primi anni di calcio sono stati legati al mondo maschile, questo ti ha aiutato?

"Penso che mi abbia aiutato perché io volevo solo giocare a calcio e farlo con i ragazzi mi ha aiutato. A 12 anni ho dovuto scegliere se continuare con le ragazze o meno. Ho fatto un provino con l'Inter e da lì ho continuato".

Obiettivi e sogni nei prossimi anni?

"Ho imparato molto a vivere il presente, il mio obiettivo principale è vincere contro l'Inter nella prossima sfida".