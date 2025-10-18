Femminile, Napoli-Roma: le convocate di Rossettini. Out Giugliano e Di Guglielmo

Vigilia di campionato per la Roma Femminile, che si prepara ad affrontare il Napoli nella sfida in programma domani alle 12:30 allo Stadio "Giuseppe Piccolo" di Cercola, valida per la terza giornata di Serie A. Al termine della rifinitura, il tecnico Luca Rossettini ha diramato la lista delle 20 calciatrici convocate per il match.
A fare notizia sono le assenze pesanti di Manuela Giugliano e Lucia Di Guglielmo, che non prenderanno parte alla trasferta in Campania.
Di seguito, l'elenco completo delle giallorosse a disposizione:
Baldi, Bergamaschi, Corelli, Dragoni, Greggi, Haavi, Heatley, Kuhl, Lukasova, Oladipo, Pandini, Pante, Pilgrim, Rieke, Soggiu, Thogersen, Valdezate, van Diemen, Veje, Viens.
(asroma.com)