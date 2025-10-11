Femminile, Milan-Roma: le convocate di Rossettini. Out Lukosava e Babajide

Domani alle 12:30, la Roma Femminile sarà impegnata in casa del Milan per la seconda giornata di Serie A. Il tecnico Luca Rossettini ha diramato la lista delle convocate: oltre a Lukosava, out anche Babajide per lesione medio grado del bicipite femorale del flessore sinistro. Questa la lista completa:
Baldi, Bergamaschi, Corelli, Di Guglielmo, Dragoni, Galli, Giugliano, Greggi, Haavi, Heatley, Kuhl, Mazzocchi, Oladipo, Pandini, Pante, Pilgrim, Rieke, Soggiu, Thogersen, Valdezate, van Diemen, Veje, Viens
(asroma.com)