Femminile, la Serie A si ferma per la sosta: 23 romaniste convocate in nazionale

Dopo aver vinto 1-3 in casa del Napoli e blindato il primo posto in classifica a punteggio pieno in Serie A, la Roma Femminile tornerà in campo soltanto tra due settimane a causa della sosta per le nazionali. L'allenatore Luca Rossettini lavorerà al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria con un gruppo di calciatrici davvero ristretto, dato che sono ben 23 le giocatrici convocate dalle rispettive selezioni. Il prossimo appuntamento sarà il 2 novembre alle ore 11:30, giorno in cui andrà in scena il big match di campionato contro l'Inter.

Australia: Heatley

Canada: Viens

Danimarca: Kuhl, Thogersen

Italia: Baldi, Bergamaschi, Corelli, Dragoni, Greggi, Pandini

Nigeria: Oladipo

Repubblica Ceca: Lukasova

Svizzera: Pilgrim

Italia U19: Mazzocchi, Ventriglia

Malta U19: Farrugia

Croazia U17: Klobucarevic

Polonia U19: Piekarska

Slovenia U19: Madon

Italia U17: Galli, Iannaccone, Robino, Terlizzi

(asroma.com)

