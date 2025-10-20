Femminile, la Serie A si ferma per la sosta: 23 romaniste convocate in nazionale

Dopo aver vinto 1-3 in casa del Napoli e blindato il primo posto in classifica a punteggio pieno in Serie A, la Roma Femminile tornerà in campo soltanto tra due settimane a causa della sosta per le nazionali. L'allenatore Luca Rossettini lavorerà al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria con un gruppo di calciatrici davvero ristretto, dato che sono ben 23 le giocatrici convocate dalle rispettive selezioni. Il prossimo appuntamento sarà il 2 novembre alle ore 11:30, giorno in cui andrà in scena il big match di campionato contro l'Inter.
Australia: Heatley
Canada: Viens
Danimarca: Kuhl, Thogersen
Italia: Baldi, Bergamaschi, Corelli, Dragoni, Greggi, Pandini
Nigeria: Oladipo
Repubblica Ceca: Lukasova
Svizzera: Pilgrim
Italia U19: Mazzocchi, Ventriglia
Malta U19: Farrugia
Croazia U17: Klobucarevic
Polonia U19: Piekarska
Slovenia U19: Madon
Italia U17: Galli, Iannaccone, Robino, Terlizzi
