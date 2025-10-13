Femminile: Greggi rinnova fino al 2029 (VIDEO)

Una conferma importante per la Roma Femminile. Giada Greggi, infatti, nel club fin dal suo primo anno nel 2018, vestirà ancora giallorosso. Questo il comunicato del club: "L'AS Roma è lieta di annunciare che Giada Greggi ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2029. Classe 2000, la centrocampista è l'attuale vice capitano della squadra guidata da mister Rossettini. Con la maglia giallorossa conta 188 presenze e 14 gol in tutte le competizioni con 6 titoli vinti: 2 scudetti, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa Italiana. Giada fa parte della rosa della Prima Squadra dal suo anno di fondazione, il 2018. Con la nazionale italiana, inoltre, ha già preso parte al Mondiale del 2023 e all'Europeo 2025, mettendo insieme complessivamente in azzurro 32 partite e 1 rete. Congratulazioni, Giada!"

Insieme dal primo giorno ?❤️ ✍️ La storia continua!#ASRomaFemminile pic.twitter.com/htKp50sWQI — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) October 13, 2025

(asroma.com)