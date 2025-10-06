Femminile: disponibile il pack per le sfide contro Barcellona, Valerenga e St. Polten

Nelle prossime settimane entrerà nel vivo la Women's Champion League. E il club giallorosso ha annunciato un pack speciale per seguire le ragazze nelle sfide interne contro Barcellona (15 ottobre), Valerenga (11 novembre) e St. Polten (17 dicembre). Il pack ha il costo di 14 euro per la Tribuna Ovest, a 10 euro la Tribuna Est.

? È disponibile il pack per le prossime gare di #UWCL al Tre Fontane

? Roma-Barcellona

? Roma-Valerenga

? Roma-St. Polten ?️https://t.co/YrNoDQPEqf#ASRoma pic.twitter.com/oZp0EbQ0dx — AS Roma (@OfficialASRoma) October 6, 2025