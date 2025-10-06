Femminile: disponibile il pack per le sfide contro Barcellona, Valerenga e St. Polten

06/10/2025 alle 17:10.
serie-a-femminile-roma-parma-esultanza-squadra-2

Nelle prossime settimane entrerà nel vivo la Women's Champion League. E il club giallorosso ha annunciato un pack speciale per seguire le ragazze nelle sfide interne contro Barcellona (15 ottobre), Valerenga (11 novembre) e St. Polten (17 dicembre). Il pack ha il costo di 14 euro per la Tribuna Ovest, a 10 euro la Tribuna Est.