Femminile, Di Guglielmo rinnova fino al 2028

Lucia Di Guglielmo si lega ai colori giallorossi fino al 20 giugno 2028. Il club giallorosso ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale con la quale annuncia l'accordo con la calciatrice. Il comunicato:

"L’AS Roma è lieta di annunciare che Lucia Di Guglielmo ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2028. Difensore di fascia, Di Guglielmo è arrivata in giallorosso nella stagione 2021-22, collezionando 115 partite e 15 gol e contribuendo alla conquista di 2 scudetti, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppa Italiana. In Nazionale conta 41 presenze e 2 reti comprese le partecipazioni al Mondiale 2023 e all'Europeo del 2025.

Congratulazioni, Lucia!"

(asroma.com)

