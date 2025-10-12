Femminile, Corelli: "Lottato con le unghie e con i denti per questo risultato. Ora una grande partita con il Barcellona""

Autrice del gol che ha dato il via alla rimonta, l'attaccante della Roma Femminile Alice Corelli ha commentato ai canali ufficiali del club la preziosa vittoria per 2-1 ottenuta sul campo del Milan. La calciatrice ha analizzato una partita complicata e ha già proiettato la squadra verso il prossimo affascinante impegno di Champions League contro il Barcellona.

Alice, una partita complicata ma una vittoria molto importante.

"Era importantissimo portare a casa i tre punti, era quello che volevamo. Fino alla fine abbiamo lottato con le unghie e con i denti per portare a casa questo risultato. Il gol ci ha dato una spinta in più per andare a riprendere la partita, l'abbiamo ripresa e per fortuna abbiamo ottenuto quello che volevamo".

È stata una partita complicata, soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo tempo siete uscite fuori alla lunga.

"Il primo tempo è stato molto equilibrato, siamo state brave comunque a non subire gol, abbiamo peccato qualcosa davanti alla porta, però comunque nel secondo tempo abbiamo dato quel qualcosa in più che serve per vincere le partite e alla fine abbiamo vinto, quindi va bene così".

Ora torna la Champions, mercoledì al Tre Fontane arriva il Barcellona.

"Mercoledì abbiamo una grande partita contro una squadra molto forte. Ovviamente cercheremo di fare il possibile per portare via punti per questo cammino in Champions che sarebbero oro. Aspettiamo tanti tifosi al Tre Fontane per darci una mano ed essere il dodicesimo uomo in campo per portare qualche punto a casa".

