Femminile, Bavagnoli: "Mi aspetto che ogni ragazza voglia giocare in un club come la Roma. La ricerca dell'eccellenza è alla base del nostro lavoro" (VIDEO)

EUROPEAN FOOTBALL CLUBS - Elisabetta Bavagnoli, Head of Woman's Football della Roma, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della EFC e tra i vari temi trattati si è soffermata sul lavoro della società giallorossa.

Che tipo di futuro dovrebbe aspettarsi una ragazza che arriva alla Roma nei prossimi 5 o 10 anni?

"Mi aspetto che una ragazza che desidera giocare a calcio voglia fortemente una società come la Roma perché ovviamente è un club che lavora in un certo modo, con molta attenzione e con grande senso di responsabilità nei confronti delle bambine e delle ragazze dell’universo femminile. Mi aspetto che il loro desiderio sia quello di approdare alla Roma, in una società dove la ricerca dell’eccellenza è proprio la base di partenza del lavoro che viene fatta all’interno del settore giovanile. Inoltre credo che ogni bambina e ogni ragazza che fa parte del nostro settore giovanile abbia la speranza, la voglia e il desiderio di continuare un percorso all’interno, perché fin dalla dalla scuola calcio si vede il tipo di lavoro che viene fatto. Tra 5/7 o 10 anni la cosa bella che si potrà vedere proprio all’interno del nostro settore giovanile è l’aver costruito una cultura sportiva e anche una cultura calcistica molto importante all’interno del calcio femminile. Questo permetterà alle nostre ragazze di essere atlete di un certo livello e fare un percorso molto importante nel calcio".

