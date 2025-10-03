Femminile, al via la vendita del pack Champions: dentro Barcellona, Valerenga e St. Polten

Archiviata la qualificazione, la Roma Femminile chiama a raccolta i suoi tifosi per le grandi notti europee. Il club giallorosso ha annunciato ufficialmente l'apertura della vendita di un pacchetto speciale per la fase a campionato della UEFA Women's Champions League, che darà accesso alle tre partite casalinghe del girone.

Come comunicato dalla società attraverso i propri canali social, il pack comprende le sfide contro le campionesse in carica del Barcellona, le norvegesi del Vålerenga e le austriache del St. Pölten. I biglietti sono già acquistabili online attraverso i canali ufficiali del club. Un'occasione per i tifosi di assicurarsi un posto per sostenere le calciatrici di Rossettini in questa avventura europea.

? È partita la vendita del pack per le prossime gare di #UWCL ? Roma-Barcellona

? Roma-Valerenga

