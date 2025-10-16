European Golden Girl 2025: la giallorossa Galli tra le 10 finaliste. I complimenti della Roma: "Brava!" (FOTO)

Momento speciale per Giulia Galli. La calciatrice della Roma è stata inserita tra le dieci finaliste per l’European Golden Girl 2025 e nel corso dell'evento svoltosi alla Badia di San’Andrea (Genova) è stata svelata la lista definitiva. L'attaccante giallorossa è l'unica italiana presente e anche la società capitolina si è complimentata con la propria tesserata: "Giulia Galli è tra le dieci finaliste per l’European Golden Girl 2025 Brava, Giulia!".

La lista delle dieci finaliste

MICHELLE AGYEMANG - Brighton

IMAN BENEY - Manchester City

GIULIA GALLI - Roma

EVA SCHATZER - Juventus

SIGNE GAUPSET - Brann

SMILLA HOLMBERG - Hammarby

FELICIA SCHRÖDER - Hacken

WIEKE KAPTEIN - Chelsea

NINA MATEJIC - Zenit San Pietroburgo

LILY YOHANNES - Lione

