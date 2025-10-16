European Golden Girl 2025: la giallorossa Galli tra le 10 finaliste. I complimenti della Roma: "Brava!" (FOTO)

Momento speciale per Giulia Galli. La calciatrice della Roma è stata inserita tra le dieci finaliste per l’European Golden Girl 2025 e nel corso dell'evento svoltosi alla Badia di San’Andrea (Genova) è stata svelata la lista definitiva. L'attaccante giallorossa è l'unica italiana presente e anche la società capitolina si è complimentata con la propria tesserata: "Giulia Galli è tra le dieci finaliste per l’European Golden Girl 2025 Brava, Giulia!".
La lista delle dieci finaliste
MICHELLE AGYEMANG - Brighton
IMAN BENEY - Manchester City
GIULIA GALLI - Roma
EVA SCHATZER - Juventus
SIGNE GAUPSET - Brann
SMILLA HOLMBERG - Hammarby
FELICIA SCHRÖDER - Hacken
WIEKE KAPTEIN - Chelsea
NINA MATEJIC - Zenit San Pietroburgo
LILY YOHANNES - Lione
(tuttosport.com)