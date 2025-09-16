Women's Champions League, Sporting-Roma: il match sarà trasmesso sul canale youtube del club

16/09/2025 alle 16:46.
Dopo la sconfitta per 1-2 della gara di andata, giovedì pomeriggio alle ore 17:30 la Roma Femminile di mister Rossettini sarà impegnata nella sfida di ritorno di Women's Champions League contro lo Sporting. Il match, solo per l'Italia, sarà trasmesso sul canale Youtube del club giallorosso.