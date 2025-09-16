Women's Champions League, Sporting-Roma: il match sarà trasmesso sul canale youtube del club

Dopo la sconfitta per 1-2 della gara di andata, giovedì pomeriggio alle ore 17:30 la Roma Femminile di mister Rossettini sarà impegnata nella sfida di ritorno di Women's Champions League contro lo Sporting. Il match, solo per l'Italia, sarà trasmesso sul canale Youtube del club giallorosso.
? Giovedì #SportingRoma del Round 3 di @UWCL sarà trasmessa in diretta su YouTube solo per l’Italia ??
➡️ https://t.co/fRRkfxIuXX #ASRomaFemminile pic.twitter.com/8BgK8N1d5L
— AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) September 16, 2025