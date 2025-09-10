Women's Champions League: Roma-Sporting sarà visibile sul canale YouTube del club giallorosso

Domani alle ore 20:30 va in scena l'attesissima partita tra Roma e Sporting, valida per l'andata del terzo round della Women's Champions League. Come annunciato dalla società giallorossa, il match che si disputerà al Tre Fontane sarà trasmesso sul canale YouTube del club capitolino. Una settimana più tardi, invece, è in programma la sfida di ritorno in Portogallo.