UWC, SPORTING-ROMA: le formazioni ufficiali. Pilgrim-Babajide coppia d'attacco

Alle 17:30 il fischio d'inizio della gara di ritorno fra Sporting e Roma dopo l'1-2 maturato nel match di andata a favore delle portoghesi. Mister Rossettini ha scelto di puntare sul duo offensivo composto da Pilgrim e Babajide. Greggi e Giugliano in mezzo al campo con Haavi pronta a sfruttare la corsia esterna.

IL TABELLINO

SPORTING: Catarina Potra; Eaton-Collins, Barron, Cherry; Beatriz Fonseca, Perez, Arques, Bonsegundo; Carolina Santiago, Telma Encarnçao, Armengol.

A disp.: Wozniak, Hernandez Gray, Carolina Pimenta, Erica Cancelinha, Rita Fontemanha, Ana Capeta, Haugen, Claudia Neto, Samara Lino, Matilde Nave, Leonete Correia.

All.: Sequeira

ROMA: Lukasova; Van Diemem, Heatley, Veje; Di Guglielmo, Greggi, Giugliano, Rieke, Haavi; Pilgrim, Babajide.

A disp.: Baldi, Mazzocchi, Valdezate, Viens, Kühl, Corelli, Oladipo, Pante, Pandini, Bergamaschi, Thøgersen, Galli.

All.: Rossettini

Arbitro: Kulcsár. Assistenti: Vad - Bizderi. IV Ufficiale: Sipos