UEFA Women's Champions League, sorteggio fase a campionato: domani alle 12 la Roma scopre le sue avversarie

18/09/2025 alle 19:52.
Impresa della Roma Femminile, che compie la rimonta a Lisbona e si qualifica per la fase a campionato della Women's Champions League. Dopo la sconfitta per 1-2 subita nella gara d'andata in casa, le giallorosse di Luca Rossettini hanno ribaltato il risultato, espugnando il campo dello Sporting con un netto 2-0. Una vittoria di carattere che proietta la Roma nell'élite del calcio europeo. Come annunciato dal club subito dopo il fischio finale, l'avventura continua: domani, alle ore 12:00, le giallorosse conosceranno le loro avversarie nel sorteggio della fase successiva della competizione.

 