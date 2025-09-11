UEFA Women's Champions League, Roma-Sporting: le formazioni ufficiali (FOTO)

Si alza il sipario sull'ultimo atto per la conquista di un posto nella Women's Champions League. Archiviata la vittoria di misura sul Milan in Serie A Women's Cup, la Roma Femminile di Luca Rossettini si tuffa nuovamente nell'avventura europea per l'andata del secondo turno di qualificazione. Di fronte le portoghesi dello Sporting CP, ultimo ostacolo prima dell'accesso alla fase a campionato. Per questa sfida, in programma alle 20:30 allo stadio Tre Fontane, il tecnico ha scelto questo undici titolare.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-5-2): Lukasova; Di Guglielmo, Valdezate, Veje; Bergamaschi, Rieke, Greggi, Haavi; Giugliano; Babajide, Pilgrim.
Allenatore: Luca Rossettini
SPORTING CP (3-5-2): Potra; Eaton-Collins, Barron, Cancelinha; Fonseca, Martins, Arques, Neto, Armengol; Capeta, Encarnação.
Allenatore: Nuno Rebelo Cristovao de Almeida