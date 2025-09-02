Serie A Women's Cup, ROMA-MILAN: info biglietti. Al via la vendita dei tagliandi (COMUNICATO)

Sabato 6 settembre alle ore 15 andrà in scena allo Stadio Tre Fontane il match tra Roma e Milan, valido per la seconda giornata della Serie A Women's Cup. Come annunciato dalla società giallorossa, dalle ore 10 di oggi sono in vendita i biglietti per la prima gara casalinga della stagione: "Ci siamo! Dopo la vittoria sul campo della Ternana all’esordio stagionale in Serie A Women's Cup, la Roma debutta al Tre Fontane! Le ragazze di coach Rossettini affronteranno il Milan sabato 6 settembre alle ore 15:00, per il secondo match della neonata competizione.

I tagliandi saranno disponibili dalle ore 10:00 di martedì 2 settembre, fino le ore 13:00 di sabato 6.

Ogni tifoso potrà acquistarne fino a un massimo di 4 per singola transazione.

Si potrà accedere al servizio di cambio utilizzatore a partire dalle ore 10:00 di martedì 2, fino le ore 13:00 di sabato 6".

(asroma.com)

