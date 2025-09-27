Serie A Women's Cup, Juventus-Roma, ROSSETTINI: "Torniamo delusi ma consapevoli di un'ottima prestazione"

C'è grande amarezza e un pizzico d'orgoglio nelle parole del tecnico della Roma Femminile, Luca Rossettini, dopo la beffarda sconfitta per 3-2 nella finale di Serie A Women's Cup contro la Juventus. Intervenuto ai microfoni della Rai al termine del match, l'allenatore ha analizzato la prestazione.

Nonostante il risultato, la squadra esce a testa alta?

"Delusa, delusissima. Abbiamo fatto un’ottima prestazione. Abbiamo sbagliato qualcosa di troppo negli ultimi metri. La Juve è Juve, soffre ma poi trova qualche energia per portare a casa il risultato. Dispiace perché le ragazze meritavano di più per il percorso che abbiamo fatto".

La sensazione è che la Roma abbia creato molto di più, a tratti dominando la partita. È un segnale per il futuro?

"Non solo a tratti, ho visto una squadra che ha dominato il gioco e un’altra che ha segnato su calcio d’angolo. In certe situazioni parliamo di inesperienza e piccoli trucchi del mestiere. Abbiamo bisogno di tempo per lavorare, soprattutto con le nuove ragazze. Ma oggi sono contento di quello che abbiamo fatto".

L'allenatore della Juventus, Canzi, le ha fatto i complimenti.

"Li faccio a lui. Per il trofeo e il percorso che hanno fatto. Come ho detto la Juve soffre soffre ma poi trova qualcosa. Complimenti a loro. Noi torniamo delusi ma con la consapevolezza di aver fatto un’ottima prestazione".